اجتماع موسَّع لمتابعة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط بحضور الدبيبة

طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال)- عُقد بديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسَّعًا بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمتابعة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن هذا الاجتماع؛ تم بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيرَي المالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، وعددٍ من مديري الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة.

وخُصص الاجتماع لمتابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدَّة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم، وكذلك تحديد العلاوات والتسويات اللازمة من أجل الاهتمام بالعاملين بالقطاع.

وجرى الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية في وضع بناء إداري سليم للمؤسسة. (وال)

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