مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و201 ألف برميل

الوطن|رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنَّ إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ مليونًا و201 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة، في منشور لها على فيسبوك، إنّ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 876 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضًا، مؤكدّة أنّ الشركة العامة للكهرباء استهلكت نحو 631 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مؤسسة النفط 145 مليون قدم مكعب، واستهلك مصنع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة 89 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مصانع الإسمنت 11 مليون قدم مكعب.