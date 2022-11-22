الأهلية تبدأ التجارب التشغيلية لإنتاج الأسمنت البورتلاندي المركب

أكد مصدر خاص بالشركة الأهلية للأسمنت بدء التجارب التشغيلية لإنتاج الأسمنت البورتلاندي المركب والذي يتناسب مع حالة الطقس ذات درجات الحرارة المرتفعة، مبيناً أن هذا النوع يتميز بتحديد كمية المركبين C3A و C3S، وأوضح أن الشركة لم تحدد حتى الآن موعد لإنتاج هذا النوع من الأسمنت.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري بأن كافة مصانع الشركة تنتج نوع واحد من الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC) الذي يعتبر الأكثر استخداما علي التربة غير المتعرضة للمياه بدرجة تصلب متوسطة تصل الي 2250 سم²/جم.