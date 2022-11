“المشاي” يتابع الأعمال المنجزة من قبل مدراء محطات توليد الكهرباء بكامل ربوع البلاد

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اجتماعا اليوم الثلاثاء مع كامل مدراء المحطات الموزعة بالبلاد شرقا وغربا وجنوبا، لمتابعة الأعمال المنجزة من قبل مدراء محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة والصيانات الدورية للمحطات التي استأنفت داخلها أعمال العمرة والصيانة الدورية.

وأكد “المشاي” على توفير متطلبات كل محطة والاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المحطات ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى دخول عدد من وحدات التوليد على الشبكة بعد نجاح أعمال العمرات والصيانات عليها.

ومن جانبهم أكد مدراء المحطات الكهربائية بأن محطات التوليد بالشركة تعمل على قرب إدخال وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة والتي لوحظ دخول بعضها مؤخرا مُضيفة قدرات إنتاجية على الشبكة.

