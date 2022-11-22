اقتصاد

“الكبير” رفقة عدد من المصارف يناقش خطوات معالجة ملف خطابات الضمان مع الجانب التركي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رفقة عدد من مدراء المصارف الليبية اجتماعاً مع وزير التجارة التركي والفريق المرافق له .

تناول الاجتماع الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان والتعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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