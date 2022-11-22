“الكبير” رفقة عدد من المصارف يناقش خطوات معالجة ملف خطابات الضمان مع الجانب التركي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رفقة عدد من مدراء المصارف الليبية اجتماعاً مع وزير التجارة التركي والفريق المرافق له .
تناول الاجتماع الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان والتعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رفقة عدد من مدراء المصارف الليبية اجتماعاً مع وزير التجارة التركي والفريق المرافق له .
تناول الاجتماع الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان والتعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي.
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