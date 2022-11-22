اجتماع حكومي لمتابعة ميزانية مؤسسة النفط والتزاماتها المالية وخطة زيادة الإنتاج

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء 2022.11.22، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمتابعة ميزانية المؤسسة، وتسوية الالتزامات القائمة عليها، وخطة رفع وزيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة، وصرف مرتباتهم، و تحديد العلاوات والتسويات اللازمة.

وجرى الاتفاق على حلحلة المشاكل المتراكمة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية.