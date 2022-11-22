أكد المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” لقناة “تبادل” بأن مجلس النواب خلص في جلسته اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها إقالة “علي الحبري” من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وأضاف بأن مجلس النواب كلف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتي الآن، وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.

The post “بليحق” يؤكد لتبادل إقالة مجلس النواب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “علي الحبري” من منصبه appeared first on قناة تبادل.

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