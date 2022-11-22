كأس العالم قطر 2022 تكلفة ضخمة وتوقعات بأرباح قياسية

يُعد كأس العالم مصدر الدخل الأكبر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبحسب بلومبيرغ فأن العوائد المتوقعة لمونديال قطر 2022 قد تصل إلى 6.4 مليار دولار، فيما لا تتجاوز ميزانيته للبطولة 1.7 مليار دولار، موزّعة ما بين 440 مليون دولار للجوائز المالية، و322 مليوناً للمصروفات التشغيلية، و247 مليوناً للنقل التلفزيوني، و209 ملايين لبرنامج عوائد الأندية، و478 مليون دولار لمصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها.

بلغت عائدات فيفا المحققة من بيع الحقوق التلفزيونية والحقوق التجارية والتراخيص ورسوم الاستضافة والتذاكر في مونديال روسيا 2018 نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة حوالي 400 مليون دولار عن البطولة التي جرت في البرازيل عام 2014 بينما كانت نفقاته على البطولة الماضية 1.8 مليار دولار.

وسجلت قطر رقماً قياسياً في تكاليف استضافة المونديال حيث بلغت التكلفة الإجمالية لنحو 220 مليار دولار بحسب العديد من التقارير وهو ما لم يتم نفيه، لكن جرى التوضيح بأن هذا الرقم يشمل كل البنى التحتية والمباني في البلاد التي تمّ تشييدها وتجهيزها لاستضافة الحدث فيما تطمح الدولة الخليجية صغيرة المساحة لتحقيق أعلى عوائد في تاريخ المونديال، إذ صرح ناصر الخاطر أنَّ بلاده تستهدف تحقيق 17 مليار دولار من البطولة، وهو مبلغٌ لم تحصده أي دولة استضافت البطولة من قبل.