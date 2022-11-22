“التومي”يؤكد على اهتمام وزارة الحكم المحلي بدعم البلديات من خلال تنفيذ عدة مشاريع خلال سنة 2023م

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي ” رفقة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت”، ونائبه “أيمن أبو القاسم” ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “ميساء الرجيبي”، بوفد بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا “غيوم نائب” رئيس وحدة شمال أفريقيا ” ليز بات”، رئيس قسم التعاون المكلف ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ” لوتشيا سانتوتشيوني” مكتب البرامج ببعثة الاتحاد الأوروبي،”فيسنتي سيليس” مكتب البرامج ببعثة الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار التعاون الدولي ودعم البلديات في القطاعات الذي يمكن العمل عليها ومناقشة أوجه التعاون بين بعثة الإتحاد الأوروبي ووزارة الحكم المحلي .

تناول الاجتماع مناقشة واقع أداء عمل وزارة الحكم المحلي وتقييم ماتم إنجازه من مشاريع للعام 2022م و الـصعوبات الـتي واجهت تنفيذها، وفي سياقها قدم الحاضرون بـعض الـمقترحات الـتي من شأنها أن تسهم في تسريع و تحسين نسب إنجاز أعمال الـمشاريع وفق السقوف الـزمنية الـمحددة لـها، وبحث التعاون في إنجاح تفعيل اللامركزية في كافة البلديات.

حيث تم أيضاََ بـحث الـمشاريع الـمزمع تنفيذها ضمن الـخطة الاستثمارية الـموضوعة لـعام 2022م، مع الـتأكيد علـى أهمية تحديد الأولـويات و تنفيذ الـمشاريع الـتي تصب في مصلحة الـمواطنين بـالـدرجة الأولـى .

كما أكد “التومي” على اهتمام وزارة الحكم المحلي بدعم البلديات من خلال تنفيذ عدة مشاريع خلال سنة 2023م يتم من خلالها تقديم عدة خدمات على مستوى صياغة الاستراتيجيات وإجراء الدراسات وتقديم المشورة الفنية ، وجل تلك الأعمال تنصب في سبيل دعم الإدارة المحلية وتفعيل مشروع اللاّمركزية في ليبيا.

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