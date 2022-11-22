مجلس النواب يُصوّت على إقالة (الحبري) من منصب محافظ المصرف المركزي

بنغازي 22 نوفمبر 2022 (وال)- صوّت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من المجلس علي الحبري، وإنهاء رئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وكلف مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء ببنغازي، ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ انشائها وحتى الآن.

وطالب مجلس النواب النائب العام بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة، ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.

يُشار إلى أن مجلس النوب استأنف جلساته الرسمية بمقره في بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. (وال)

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