“المشاي” يبحث الأعمال المنجزة من قبل مدراء محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد عمر المشاي” اجتماعاً، مع كامل مدراء المحطات الموزعة بالبلاد شرقاً وغرباً وجنوباً رفقتهم أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة الأعمال المنجزة من قبل مدراء محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة و الصيانات الدورية للمحطات التي استأنفت داخلها أعمال العمرة والصيانة الدورية وتسجيل الاحتياجات والنواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

كما أكد ” المشاي” بتسجيل كل المطلوب لكل محطة والإستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المحطات و وضع المختنقات والحلول بالحسبان , واعداً بتسخير كافةً الإمكانيات والقدرات للمحطات بما يجعلها تدخل للخدمة بكامل وحدات توليدها وقدراتها الانتاجية .

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