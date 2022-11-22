اجتماعٌ موسَّع بديوان المحاسبة لمتابعة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط

طرابلس 22 نوفمبر 2022م (وال) -عُقد بديوان المحاسبة، اجتماعٌ موسَّع لمتابعة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ورئيس الديوان ” خالد شكشك ” ووزيرَي المالية ” خالد المبروك ” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة “.

وتناول الاجتماع متابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدَّة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة من حيث الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم، وكذلك تحديد العلاوات والتسويات اللازمة من أجل الاهتمام بالعاملين بالقطاع.

وجرى الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية في وضع بناء إداري سليم للمؤسسة.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط المكلف ” محمد الزيداني “، واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة. ( وال )

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