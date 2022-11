“الكبير” يقدم بلاغاً للنائب العام يتهم فيه “عبد الجليل” بالافتراء بعدم صرف المبالغ المخصصة لمرضى الاورام بمستشفى بنغازي

قدم محافظ مصرف ليبيا “الصديق الكبير” بلاغ إلى النائب العام يوم الثلاثاء، ضد وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” بشأن افتراءه بعدم صرف المركزي المبالغ المخصصة لمرضى الاورام بمستشفى بنغازي، وأن المصرف المركزي كان سبب في تأخير الاجراءات المصرفية المتعلقة بفتح الاعتماد المستندي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح “الكبير” بأن هذه الادعاءات تضمن جملة من الأكاذيب والاخبار المضللة، وتتهجم على شخصه كمحافظ مصرف ليبيا المركزي وتشويه للرأي العام ،بالإضافة إلى أنه يعد جريمة تشهير.

وجاء ذلك بعد البيان التي أصدرته رئيسة لجنة الشؤون المرآة والطفل بمجلس النواب” انتصار شنيب” بشأن وفاة 9 أطفال من مرضى الاورام بمدينة بنغازي، محملةً في بيانها المسؤولية الكاملة إلى “الكبير” على أنه لم يقم بصرف المبالغ المخصصة للعلاج .

