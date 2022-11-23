تقرير: حصة أكبر لـ”توتال وكونوكو فيلبس” بحقل الواحة

الوطن| رصد

كشف موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، أن شركتي “توتال” و”كونوكو فيلبس” إكملتا عملية الاستحواذ على حصة شركة “هيس” في مشروع الواحة للنفط.

وقال الموقع في تقرير، إنه وبعد إكمال الاستحواذ أصبحت حصة شركة توتال في مشروع الواحة 20.41% بدلا من 16.33% في السابق.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لتوتال، باتريك بويان، إن الشركة تتواجد في ليبيا عبر التزاماتنا منذ قرابة الـ70 عاما.

وأضاف بويان، أن توتال ملتزمة بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير حقول مشروع الواحة النفطي، مبينا أن توتال تدرس مع المؤسسة تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج المشروع بما تحتاجة من الكهرباء.