شركة الكهرباء تتابع الأعمال المنجزة والعمرات الجسيمة لجميع وحدات المحطات الكهربائية في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي أمس الثلاثاء 2022.11.22، مع مديري محطات توليد الكهرباء في ليبيا، لمعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها و المراحل المنجزة للعمرات الجسيمة و الصيانات الدورية لوحدات التوليد بتلك المحطات، وكذلك الاحتياجات و النواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

وأكد المشاى على متابعته كافة الاحتياجات و الاستماع للمشاكل و العراقيل التي تواجه عمل المحطات ووضع الحلول للمختنقات والعراقيل بالحسبان.

كما أكد المجتمعين على أهمية بدايةً عودة الشركات الأجنبية الرائدة للعمل داخل المحطات وإنجازها لإعمال مستقبلية تساهم بتحسين أداء الشبكة الكهربائية.