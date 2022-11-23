تراجع للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 23 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.908 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.067 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8337 دينار، والدولار الكندي 3.6646 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2637 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.306 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3362 دينار، والدينار التونسي 1.5148 دينار، والدرهم المغربي 0.4573 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: