استهجن مجلس إدارة المصرف المركزي ببنغازي في بيان اليوم الأربعاء ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب من اتخاذ قرار بإقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” معتبرا ذلك مساسا بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية للمصرف المركزي ومطالبا رئاسة مجلس النواب توضيح الأمر.

كما استنكرت الإدارات التنفيذية للمصرف المركزي ببنغازي هذا القرار غير المدروس معلنة تعليق العمل بالمصرف إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل الحاصل من السلطة التشريعية ورد الاعتبار لنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”.

The post ردا على إقالة “الحبري” .. مجلس إدارة المصرف المركزي ببنغازي يستهجن القرار والإدارات التنفيذية تعلن تعليق العمل بالمصرف appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا