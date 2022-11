أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء عن إحالة مرتبات كافة العاملين بأجهزة الدولة عن شهري أكتوبر ونوفمبر “10 و11” إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال اجراءات الصرف.

وكانت الوزارة قد تأخرت في إحالة مرتبات شهر أكتوبر لمدة تجاوزت الشهر دون توضيح الأسباب، حيث أن آخر إحالة للمرتبات من قبل الوزارة إلى مصرف ليبيا المركزي تعود إلى تاريخ 15/ 9 وهي مرتبات شهر سبتمبر الماضي.

The post وزارة المالية تحيل مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا