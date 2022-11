“النويري” يصدر قرارا بتكليف “مرعي البرعصي” نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” قرارا بتكليف “مرعي البرعصي” نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ومحافظا للمصرف المركزي ببنغازي ورئيسا للجنة استقرار بنغازي ودرنة، بعد قرار المجلس بإقالة “علي الحبري” في جلسة أمس الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” قد أكد لقناة “تبادل” بأن مجلس النواب خلص في جلسته اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها إقالة “علي الحبري” من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، مكلفا ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما ومخاطبا النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.

