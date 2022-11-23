استقرار الدولار والإسترليني وصعود نسبي لليورو وارتفاع عملة البيتكوين 2%

سجل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 2022.11.23 استقرارا قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته ،واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65% في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.18915دولار، وصعد اليورو 0.1% إلى 1.03090 دولار، بعد بيانات جديدة أظهرت أن التباطؤ في نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تراجع قليلا في شهر نوفمبر.

و شهدت العملات المشفرة تقلبا في التداولات، وظلت عملة بيتكوين تتأرجح بين الخسائر والمكاسب، حيث ارتفعت بيتكوين في آخر تعامل 2% إلى 16520 دولار.