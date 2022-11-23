خاص.. مع استثناء عدة جهات.. تعرف على جدول المرتبات الموحد المعتمد من البرلمان

تحصلت صدى الاقتصادية على جدول المرتبات الموحد والتي تمثل في الدرجة الأولى 1000 دينار بعلاوة سنوية 11٪ والثانية 1.055 دينار بنسبة 11٪ والثالثة 1111 دينار بنسبة 13٪، والرابعة 1178 دينار بنسبة 13٪ ، والخامسة 1244 دينار بنسبة 18٪ ، والسادسة 1333 دينار بنسبة 18٪ .

والسابعة 1422 دينار بنسبة 20٪ ، والثامنة 1522 دينار بنسبة 20٪ ، والتاسعة 1622 دينار بنسبة 27٪ والعاشرة 1755 بنسبة 27٪ والحادية عشر 1915 بنسبة 27٪ والثانية عشر 2075 دينار بنسبة 27٪ والثالثة عشر 2235 دينار بنسبة 33٪ ، والرابعة عشر 2435 دينار بنسبة 33٪ ، والخامسة عشر 2635 بنسبة 33٪ ، والسادسة عشر 2880 دينار بنسبة 33٪ .

تجدر الإشارة إلى إستبعاد من الجدول مرتبات أعضاء مجلس النواب والدولة والوزراء والوكلاء وأعضاء الهيئات القضائية، والتي تعتبر جميعها مرتفعة بالمقارنة بباقي الجهات.

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