“الدبيبة” يناقش المخطط العام لبلديات الزاوية

اجتمع عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء مع المجلس البلدي الزاوية المركز والزاوية الغرب، ومديري القطاعات بالبلديتين، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، وعدد من أعيان الزاوية ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

ونوقش الاجتماع المخطط العام لبلديات الزاوية والمشاكل التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني في تنفيذ مخطط الجيل الثاني المُعتمد لهذه المناطق، ومتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية، والخطوات الواجب اتخاذها حيال المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لزيادة حزمة المدارس المُستهدفة بالاستكمال لتكون ضمن مشروع خطة عودة الحياة.

حيث تم الاتفاق بين رؤساء الأجهزة التنفيذية على البدء في إعداد التصاميم اللازمة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

