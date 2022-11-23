خاص.. صدى تنفرد حصرياً بنشر مقدار معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام .. وهذه كافة تفاصيله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي الخاص بالتضخم حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 277.3 نقطـة خِـلال الـربع الثالث من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (4.3%).

‎وبتحليل إتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية خلال الربع الثالث 2022 وعلى أساس سنوي فقد أرتفع مُعدل التضخم في كل المجموعات السلعية.

حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 328.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.8 نقطة، أي ما يُعادل 3.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 265.0 نقطة أي بارتفاع قدره 0.9 نقطة ما يُعادل 0.3%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 435.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.8 نقطة ما يُعادل 4.5%.

كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 193.5 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 16.5 نقطة، ما يُعادِل 9.3% ،وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.2 نقطة ليُسَجِّل 367.7 نقطة، أي ما يُعادِل 3.4%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 350.1 نقطة، بزيادة قدرُها 12 نقطة، أي ما يُعادل 3.5%. وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً مقدارُه 7.9 نقطة ليصل إلى 211.0 نقطة أي ما يُعادل 3.9%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليُسَجِّل 83.9 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 208.1، أي بارتفاع قدره 3.2 نقطة ما يُعادل 1.6%، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتِفاعاً مقدارُه 0.8 نقطة ليصل إلى 380.8 نقطة، أي ما يُعادل 0.2%.

وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 347.6 نقطة، أي بزيادة قدرُها 4.7 نقطة وما نسبتهُ 1.4%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.6 نقطة، مُسَجِّلاً 301.9 نقطة أي بزيادة بلغت 4.0% .

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