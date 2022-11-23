ليبيا وتونس يبحثان تعزيز التبادل التجاري والتسويق للأسواق الأفريقية

بحث مدير مركز تنمية الصادرات محمد علي الذيب أمس الثلاثاء 2022.11.22 خلال اجتماع مع نظيره التونسي مراد بن حسين في تونس التعاون الثنائي و سبل تطوير التبادل التجاري وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا، إلى جانب وضع برنامج تنفيذي لخطة عمل مشتركة خلال سنة 2023 بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين المركزين حول تنظيم المعارض و الوفود الاقتصادية المشتركة نحو الأسواق الأفريقية

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات لرجال الأعمال في كلا البلدين بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات للأسواق العالمية، وتعزيز انسياب السلع الأساسية عبر منفذ رأس جدير.