مراسل (وال) يزور محطة جالو الجنوبية لشحن وتصدير البضائع بأنواعها للجوار الأفريقي

جالو 23 نوفمبر 2022 (وال)- رصد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة جالو، استمرار عمليات تصدير مئات الأطنان من البضائع والمنتجات الليبية، بما فيها السيارات المستعملة والبلاستيك والأثاث وغيرها من الجنوب الليبي إلى دول تشاد والسودان والوسط الأفريقي وبأسعار زهيدة.

جاء ذلك خلال زيارة مراسل (وال) لموقع محطة الشحن الرئيسية جنوب مدينة جالو، لرصد هذه التجارة التي ازدادت وتيرتها مؤخرًا وبشكل غير منظم دون أي طائل أو مردود حسب ما تقول مصادر محلية بالمدينة.

وأفاد أحد تجار المحطة وهو من العمالة السودانية، بأنه يتم شحن اثنين من الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع أسبوعيًا من جالو إلى الحدود الليبية – التشادية، يرافقها عدد من الركاب التشاديين المغادرين للأراضي الليبية. (وال)

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