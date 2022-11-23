خاص.. استعداداً لصرف المرتبات .. فريق السيولة يسلم فروع الجمهورية بالجنوب 50 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم فروع مصرف الجمهورية بالجنوب الليبي سيولة بقيمة 50 مليون ، وذلك استعداداً لصرف المرتبات أكتوبر ونوفمبر وتوفير السيولة بكافة فروع ليبيا .

حيث خصص لفرع القرضابية 6.5 مليون ، والديسة 9 مليون ، برقن 6 مليون ، سبها 4 مليون ، غدوة 2 مليون ، زويلة 2.5 مليون ، وادي عتبة 5 مليون ، أم الأرانب 5 مليون ، مرزق 5 مليون ، تراغن 5 مليون .

كما يعمل الفريق على نقل شحنات سيولة لباقي المناطق الليبية مع استمراره في توفيرها بفروع المصارف .

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