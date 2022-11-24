الاقتصاد تبحث استئناف عمل الشركات الفرنسية في ليبيا والتعاون التجاري المشترك

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأربعاء 2022.11.23 بطرابلس مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية، والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا، إضافة لوضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما حث الحويج على عودة الخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا، وسُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات، والنفط والغاز والخدمات الطبية ،وتشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالبلدين، وتفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.