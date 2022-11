إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تنشر تقريرا حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسنة 2022

نشرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الاربعاء تقريرا حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم للربع الثالث لسنة 2022 والذي كشف بأن معدل التضخم العام في ليبيا خلال الربع الثالث من هذه السنة سجل نسبة 4.3‎%‎.

وبحسب التقرير الذي نشرته إدارة البحوث، فإن تحليل الاتجاهات في المجموعات السلعية خلال سنة 2022، على أنه ارتفع معدل التضخم في كل المجموعات السلعية حيث بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 328.2 نقطة بزيادة قدرها 11.8، أي مايعادل 3.7‎%‎، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 265.0 نقطة أي بارتفاع قدره 0.9 نقطة مايعادل 0.3‎%‎.

وأضاف التقرير إدارة البحوث والاحصاء بإنه سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 435.9 نقطة أي بارتفاع قدره 18.8 مايعادل 4.5‎%‎، كما ارتفع الرقم القياسي، لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى فقد سجل 193.5 نقطة ،وذلك بزيادة ملحوظة قدرها 16.5 نقطة اي مايعادل 9.3‎%‎.

حيث ارتفع الرقم القياسي للاثاث والاجهزة المنزلية بمقدار 12.2 نقطة ليسجل 367.3، أي مايعادل 3.4‎%‎، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعًا مقداره 7.9 نقطة ليصل إلى 211.0 نقطة أي مايعادل 3.9‎%‎، وأيضاً مجموعة الاتصالات ارتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6‎ نقطة ليسجل 83.9‎ نقطة أي بارتفاع مقداره 0.7‎%‎ .

كما سجل الرقم القياسي لمجموعة الترفيه والثقافة 208.1، أي بارتفاع قدره 3.2 نقطة مايعادل 1.6‎%‎، اضافة إلى مجموعة التعليم سجل رقمها القياسي ارتفاعًا مقداره 0.8 نقطة ليصل 380.8 نقطة، أي مايعادل 0.2‎%‎ ، وفيما يخص مجموعة المطاعم والفنادق فقد ارتفع الرقم القياسي مسجلاً 347.6 نقطة أي بزيادة قدرها 4.7 نقطة و نسبته 1.4‎%‎ ،وكذلك مجموعة السلع والخدمات الاخرى شهدت ارتفاع في رقم القياسي مقدار 11.6 نقطة مسجلاً 301.9 نقطة إي بزيادة بلغت 4.0‎%‎.

