انخفاض للدولار وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 24 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8794 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0906 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8982 دينار، والدولار الكندي 3.6549 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2621 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2984 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3284 دينار، والدينار التونسي 1.5124 دينار، والدرهم المغربي 0.4575 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: