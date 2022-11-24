تكليف مسؤولين جدد بشركة سرت لانتاج النفط والغاز 

بن جواد 24 نوفمبر 2022 ( وال ) – جرت بالمقــر الرئيسي بشركــة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغــاز أمس الأربعاء، مراسمُ التسليــم والاستلام بين عضوي مجلس الإدارة الجدد بالشركة، اللذان تم تكليفهما بناءً على قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

وتمــت مراسـمُ التسليـم بحضـور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنـة المكلفـة من المؤسسة الوطنية للنفط بتوثيق محضـر التسلـيم .

يشــار إلى أن المؤسســة الوطنيــة للنفــط كانــت قد أصـدرت القــرار رقم 134 لسنة 2022، بشأن إعفاء السيد إبراهيم عمر مفتاح فنوش من مهام عضو مجلس الإدارة للعمليات، وتكليف السيد مصطفى امحمد هماد رمضان وإعفاء السيد خالد جبالي محمد عيد من مهام عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات، وتكليف السيد بدر فضل الله الصيد بدلا عنه. (وال _ بن جواد)

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