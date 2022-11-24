الدولار ينخفض إلى 4.87 دينار في السوق الرسمية

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انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 4.87 دينار، اليوم الخميس، مقابل 4.90 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.83 دينار أمس.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.30 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وثبتت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.

وتاليا أسعار العملات: