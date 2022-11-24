الدولار ينخفض إلى 4.87 دينار في السوق الرسمية

الوطن| متابعات
انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 4.87 دينار، اليوم الخميس، مقابل 4.90 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.83 دينار أمس.
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.30 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.
وثبتت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8794 د.ل
|4.8916 د.ل
|4.8672 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.0906 د.ل
|5.1034 د.ل
|5.0779 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8982 د.ل
|5.9129 د.ل
|5.8834 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6549 د.ل
|3.6641 د.ل
|3.6458 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2955 د.ل
|3.3038 د.ل
|3.2873 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1886 د.ل
|5.2016 د.ل
|5.1756 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.468 د.ل
|0.4691 د.ل
|0.4668 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4922 د.ل
|0.4934 د.ل
|0.491 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6845 د.ل
|0.6862 د.ل
|0.6828 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.51 د.ل
|3.52 د.ل
|3.5 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2984 د.ل
|1.3016 د.ل
|1.2951 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3284 د.ل
|1.3318 د.ل
|1.3251 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5124 د.ل
|1.5162 د.ل
|1.5086 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4575 د.ل
|0.4586 د.ل
|0.4564 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.29 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.808 د.ل
|0.808 د.ل
|0.808 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2621 د.ل
|0.2628 د.ل
|0.2615 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6833 د.ل
|0.685 د.ل
|0.6816 د.ل
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