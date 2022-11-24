روسيا تهدد بقطع ما تبقى من إمدادات الغاز إلى أوروبا

أعلنت شركة غازبروم الحكومية الروسية عن عزمها خفض إمداداتها المرسلة من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بداية من الأسبوع المقبل، في وقت تتراجع فيه درجات الحرارة خلال الشتاء، حيث تبدأ الدول الأوروبية في استخدام مخزوناتها من الغاز للتدفئة.

وتعتبر صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا هي آخر مسارات تصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا الشرقية، إذ قامت موسكو بتخفيض إمدادات الغاز إلى القارة العجوز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وتراجعت بشكل حاد قبل أن تتوقف تماما بعد أعمال تخريبية لم يتضح بعد من خلفها وقعت في أنابيب خط نورد ستريم 1 نهاية أغسطس الماضي.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاع بنحو 5.2‎% بحسب وكالة بلومبرغ وقالت غازبروم إن بعض إمدادات الغاز التي من المفترض أن تصل إلى مولدوفا تظل في أوكرانيا، وأشارت إلى أنها ستحد من أحجام الغاز التي تمر عبر أوكرانيا اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري بما يتفق مع كميات الغاز التي لا تصل إلى عملاء مولدوفا.