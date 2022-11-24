وزير المالية يدعو إلى حشد الطاقات نحو التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية

طرابلس 24 نوفمبر 2022 (وال) – دعا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء مع لجنة مشروع إصلاح المالية العامة، إلى تظافر الجهود وحشد الطاقات نحو التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية، بالإضافة لنظام الخزانة الموحد ونظام الدفع الالكتروني من أجل تطوير القطاع المالي وتحسين مستوى أدائه.

وقدم رئيس اللجنة للمشروع نبذة مختصرة حول الخطوات التي تم اتخادها من أجل إصلاح المالية العامة، وكذلك الإجراءات والآليات لبدء المرحلة الأولى لعملية الإصلاح و الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مشروع إصلاح المالية، من ناحية الإجراءات القانونية وكذلك الإدارية.

وأكد الاجتماع على دراسة كافة الخطوات التي تم اتخاذها في المراحل الأولى للمشروع، وإعداد تقارير متكاملة عن المعوقات والعراقيل التي تواجة تنفيذ المشروع، سواء كانت إجراءات قانونية أو إدارية لأجل عرضها على الجهات التشريعية والتنفدية ذات الاختصاص. (وال _ طرابلس)

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