“الحويج” يناقش مع السفير الفرنسي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاربعاء مع سفير جمهورية فرنسا “مصطفى مهراج” العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا، كذلك وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

أشار “الحويج ” على موقع الجغرافي التي تتميز به ليبيا حيث يعتبر بوابة للأسواق الأفريقية وخاصة تجارة العبور والمناطق الحرة التي تربطها مع دول الجوار مما يساهم في زيادة الحجم التجاري بين البلدين ليبيا وفرنسا.

ومن جانبه حث سفير فرنسا على عودة الشركات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا ، كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي و تشكيل فريق عمل لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري .

وحضر الاجتماع سفير دولة ليبيا بجمهورية فرنسا ، وكيل الوزارة لشؤون التجارية ، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ، الملحق التجاري بالسفارة الفرنسية.

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