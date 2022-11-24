وكالة نوفا: انخفاض كبير في تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا لإيطاليا نتيجة عطل فني

أعلن فرع شركة إيني لشمال أفريقيا، اليوم الخميس انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا ويمكن خفضها إلى الصفر بسبب “الصيانة غير المجدولة” في مجمع مليته، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكر بيان للشركة أنه “بسبب أعمال الصيانة غير المجدولة في مجمع مليته، حدث انخفاض كبير منذ 22 نوفمبر، مع احتمال توقف تدفق الغاز إلى إيطاليا. جميع الأنشطة جارية من أجل حل الأهمية الحرجة في أقرب وقت ممكن”.

وعلمت وكالة نوفا، من مصادر مطلعة أن وحدة استخراج الكبريت تعطلت وتحتاج إلى صيانة: لذلك لن يبقى سوى وحدة واحدة تعمل. وأن الوقت المقدر للإصلاحات هو أسبوع واحد تقريبًا.

في الواقع، تُظهر بيانات سنام حول تدفقات الغاز المتعلقة بالنقاط ذات الصلة بشبكة النقل الوطنية، انخفاضًا كبيرًا في التدفقات الواردة، من 10 ملايين متر مكعب في اليوم في 21 نوفمبر إلى 4 ملايين متر مكعب أمس، مقابل 2 مليون متر مكعب في اليوم يوم 22 نوفمبر، يوم الانخفاض.

وذكر مصدر أن “كل الغاز يذهب إلى السوق الليبية المحلية على سبيل الأولوية. بالأمس كان لا يزال من الممكن إمداد إيطاليا بالغاز عن طريق ضخ ما كان في الخط”.

الجدير بالذكر أن ليبيا تزود إيطاليا بنحو 4 في المائة من الغاز المستورد إلى إيطاليا عبر خطوط الأنابيب. ويمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إيطاليا عبر خط أنابيبغجرين ستريم الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في جنوب غرب ليبيا. ومع ذلك، وصل فقط 3.23 مليار متر مكعب من الغاز الليبي في عام 2021، انخفاضًا من 4.46 مليار متر مكعب في العام السابق.

بعبارة أخرى، لليبيا حاليًا تأثير هامشي على حصص استيراد الغاز الإيطالية، على الرغم من القدرة التصديرية الكبيرة، وذلك لأن 65 في المائة من الغاز المستخرج في غرب ليبيا على الحدود مع تونس يذهب إلى الشبكة الوطنية الليبية ويذهب الـ 35 الباقي فقط إلى غرين ستريم.

وبحسب تقدير وكالة نوفا، بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 9.23 مليار متر مكعب في عام 2021، مقارنة بمتطلبات داخلية تقارب 6 مليارات متر مكعب، الأرقام، التي يمكن أن تتغير فعليًا، ولكن فقط مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة، وبناء محطات جديدة ذات دورة مركبة أو محطات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، على وجه الخصوص الطاقة الشمسية، حيث تحتل شركة توتال إنيرجي موقع الصدارة. وفي هذا الصدد، تقوم إيني باستكشافات مختلفة في المناطق البرية والبحرية.

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