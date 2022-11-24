ارتفاع معدل التضخم العام في ليبيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.3%

كشف تقرير صادر من من إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء 2022.11.23 ارتفاع أسعار المستهلك في ليبيا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أساس سنوي، بنسبة تضخم 4.3%، حيث ارتفع التضخم في مجموعة المواد الغذائية 328.2 بزيادة 3.7%، و سجلت مجموعة الملابس والأحذية 435.9 نقطة، بنسبة ارتفاع4.5%.

وبين التقرير ارتفاع حجم التضخم في السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 193.5 نقطة، بزيادة 9.3%، بالإضافة لارتفاع رقم التضخم في الأثاث والأجهزة المنزلية 367.7 نقطة، بنسبة 3.4%.

وأوضح التقرير كذلك ارتفاع التضخم في الصحة بمقدار 350.1 نقطة، بنسبة 3.5%، كما سجلت الاتصالات أيضاً ارتفاعاً بمقدار 83.9 نقطة، أي بنسبة 0.7%،