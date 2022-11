“وكالة نوفا”: انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت شركة “إيني” لشمال أفريقيا ،اليوم الخميس عن انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا، وذلك بسبب “الصيانة غير المجدولة” في مجمع مليته، ويمكن خفضها إلى الصفر وذلك بعد أن حدث انخفاض كبير منذ 22 نوفمبر، مع احتمال توقف تدفق الغاز إلى إيطاليا.

وأوضحت وكالة “نوفا” من مصادر مطلعة أن وحدة استخراج الكبريت تعطلت وتحتاج إلى صيانة، ولذلك لن يبقى سوى وحدة واحدة تعمل، بالإضافة إلى أن الوقت المقدر للإصلاحات هو أسبوع واحد تقريبًا.

وبحسب تقدير وكالة نوفا، بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 9.23 مليار متر مكعب في عام 2021، مقارنة بمتطلبات داخلية تقارب 6 مليارات متر مكعب، الأرقام، التي يمكن أن تتغير فعليًا، وأنه مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة، وبناء محطات جديدة ذات دورة مركبة أو محطات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، على وجه الخصوص الطاقة الشمسية، حيث تحتل شركة توتال إنيرجي موقع الصدارة.

كما تظهر بيانات “سنام” حول تدفقات الغاز المتعلقة بالنقاط ذات الصلة بشبكة النقل الوطنية، انخفاضًا كبيرًا في التدفقات الواردة، من 10 ملايين متر مكعب في اليوم في 21 نوفمبر إلى 4 ملايين متر مكعب بالأمس، مقابل 2 مليون متر مكعب في اليوم يوم 22 نوفمبر، يوم الانخفاض.

وأضافت “نوفا” بإن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إيطاليا عبر خط “أنابيبغجرين ستري” الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في جنوب غرب ليبيا، حيث وصل فقط 3.23 مليار متر مكعب من الغاز الليبي في عام 2021، انخفاضًا من 4.46 مليار متر مكعب في العام السابق.

الجدير بالذكر أن ليبيا تزود إيطاليا بنحو 4 في المائة من الغاز المستورد إلى إيطاليا عبر خطوط الأنابيب، وأن كل الغاز يذهب إلى الاسواق الليبية المحلية على سبيل الأولوية.

