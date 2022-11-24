بين اختلاف البرلمان والوحدة الوطنية.. أي جدول للمرتبات سيُنفذ؟

تحصلت صدى الاقتصادية على جدول المرتبات الموحد المعتمد من مجلس النواب والتي تمثل في الدرجة الأولى 1000 دينار بعلاوة سنوية 11٪ والثانية 1.055 دينار بنسبة 11٪ والثالثة 1111 دينار بنسبة 13٪، والرابعة 1178 دينار بنسبة 13٪ ، والخامسة 1244 دينار بنسبة 18٪ ، والسادسة 1333 دينار بنسبة 18٪ ، والسابعة 1422 دينار بنسبة 20٪ ، والثامنة 1522 دينار بنسبة 20٪ ، والتاسعة 1622 دينار بنسبة 27٪ والعاشرة 1755 بنسبة 27٪ والحادية عشر 1915 بنسبة 27٪ والثانية عشر 2075 دينار بنسبة 27٪ والثالثة عشر 2235 دينار بنسبة 33٪ ، والرابعة عشر 2435 دينار بنسبة 33٪ ، والخامسة عشر 2635 بنسبة 33٪ ، والسادسة عشر 2880 دينار بنسبة 33٪ .

وبحسب ماتم توضيحه بالجدول فإن المرتبات الأساس تشمل الذين لم يتم تسكينهم على الملاك الوظيفي ومرتبات الوظائف التعليمية والتدريبية ( معلم – مدرب ) ومرتبات الوظائف التعليمية والتدريبية ( مفتش – موجه – مدير مدرسة) ومرتبات الوظائف التعليمية والتدريبية ( اداريين ) ومرتبات الوظائف الأكاديمية (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العليا) ومرتبات الوظائف الأكاديمية(إداريين) مرتبات الوظائف الطبية والطبية المساعدة والصيادلة والعاملين بقطاع الصحة (الأطباء والصيادلة وباحثي المختبرات) ومرتبات الوظائف الطبية والطبية المساعدة والصيادلة والعاملين بقطاع الصحة (المهن الطبية المساعدة وما في حكمها) ومرتبات الوظائف الطبية والطبية المساعدة والصيادلة والعاملين بقطاع الصحة ( الاداريين) مرتبات العاملين بالأجهزة الأمنية والشرطية (ضابط موظف مدني متحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله) ومرتبات العاملين بالأجهزة الأمنية والشرقية ( أفراد) مرتبات العاملين بالحرس الهندي والجمارك (ضابط موظف مدني متحصل على مؤهل جامعي) ومرتبات العاملين بالحرس البلدي والجمارك ( المراد ) ومرتبات العاملين بالقوات المسلحة (ضابط موظف مدني متحصل على مؤهل جامعي ) ومرتبات العاملين بالقوات المسلحة ( الجنود والأفراد ) ومرتبات العاملين بقطاع الطيران والبحرية ( الوظائف الفنية ) ومرتبات العاملين بقطاع الطيران والبحرية ( الوظائف الإدارية والخدمية ) مرتبات العاملين بقطاع التخطيط والمالية والمراقبين الماليين مرتبات العاملين بالهيئات الرقابية ) محقق – مفتش – عضو رقابة ) مرتبات العاملين بالهيئات الرقابية ( الوظائف الإدارية والخدمية ) مرتبات العاملين بمجلسي التخطيط الوطني والحريات العامة وحقوق الانسان مرتبات العاملين بديواني مجلس النواب ومجلس الوزراء مرتبات الموظفين الإداريين بالهيئات القضائية مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز المرتبات العام المسكنين على الملاك الوظيفي وغير مصنفين في الجداول السابقة ).

تجدر الإشارة إلى إستبعاد من الجدول مرتبات أعضاء مجلس النواب والدولة والوزراء والوكلاء وأعضاء الهيئات القضائية، والتي تعتبر جميعها مرتفعة بالمقارنة بباقي الجهات.

يذكر أنه قد صرح مصدر بوزارة المالية حصرياً لصدى الاقتصادية بأن جدول المرتبات الذي تم عليه تنفيذ بمرتبي أكتوبر ونوفمبر تبدأ قبمة مرتبات أول مربوط درجة أولى أول مربوط 750 ويصل 950 .

وكشف بأن آخر درجة بالجدول ( الخامسة عشر 15 ) تبدأ أول مربوط 3500 دينار إلى 4100 دينار .

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