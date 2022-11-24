“إيني”: انخفاض تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا بسبب إعمال الصيانة بمجمع مليتة

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة الخميس، انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا بسبب الصيانة غير المجدولة في مجمع مليتة.

وقالت “إيني” إنه يمكن خفض التدفقات إلى الصفر، بعدما الانخفاض الذي وصفته بالكبير منذ الثلاثاء الماضي الـ22 من نوفمبر الجاري، وفقاً لم أوردت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأفادت “نوفا” نقلاً عن “إيني” فإن وحدة استخراج الكبريت تعطلت وتحتاج إلى صيانة: لذلك لن يبقى سوى وحدة واحدة تعمل. وأن الوقت المقدر للإصلاحات هو أسبوع واحد تقريبا.

يُذكر بأن ليبيا تزود إيطاليا بنحو 4 في المائة من الغاز المستورد إليها عبر خطوط الأنابيب. ويمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غجرين ستريم الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في جنوب غرب ليبيا. ومع ذلك، وصل فقط 3.23 مليار متر مكعب من الغاز الليبي في عام 2021.