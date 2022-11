بسبب عطل فني.. انخفاض جزئي لصادرات الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن حدوث عطل فني في أحد المبادلات الحرارية بوحدة استخلاص الكبريت بمجمع مليتة الصناعي .

وأوضحت شركة مليتة أنّ فرق الصيانة اضطرت إلى إيقاف الوحدة بشكل طارئ الأمر الذي نتج عنه تخفيض إنتاج الغاز بشكل جزئي بمنصة صبراتة.

وذكرت شركة مليتة أنّه من المتوقع أن تستغرق الصيانة أسبوع، وأنّ انخفاض إنتاج الغاز سيتم على الكميات التي تصدر إلى إيطاليا دون الكميات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء.

