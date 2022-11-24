انخفاض تدفق الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا بسبب أعمال الصيانة في مجمع مليتة

أعلن فرع شركة إيني لشمال أفريقيا، اليوم الخميس 2022.11.24، انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا بسبب أعمال الصيانة غير المجدولة في مجمع مليتة، مع احتمال توقف تدفق الغاز إلى إيطاليا. بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وأوضحت الوكالة بحسب مصادر لها أنه قد حدث انخفاض كبير في التدفقات الواردة، من ليبيا إلى إيطاليا بمعدل 10 ملايين متر مكعب في اليوم، إلى 4 ملايين متر مكعب أمس الأربعاء.

يشار إلى أن ليبيا تزود إيطاليا بنحو 4% من الغاز المستورد إليها، عبر خطوط أنابيب جرين ستريم، الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في جنوب غرب ليبيا بحدود 3.23 مليار متر مكعب.