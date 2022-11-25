أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.8916 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1325 بيع في زليتن

5.1275 بيع في طرابلس

5.1300 بيع في بنغازي

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

+6.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3200 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

+7.50 قروش على سعر الكاش

•الباوند = 6.05 دينار

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

•ليرة تركية = 0.28 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.30.50 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =2.50%

الذهب المسبوك عيار 18=218 للجرام

الذهب الكسر عيار 18=215 للجرام