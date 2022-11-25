الدولار واليوان يتكبدان خسائر أسبوعية وارتفاع اليورو واستقرار الإسترليني والين

سجل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 2022.11.25 انخفاضا وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر ليتجه نحو طريق خسارة أسبوعية، مع انشغال المستثمرين بترقب التراجع المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي في ديسمبر.

وارتفع اليورو بعد أن توقع استطلاع معهد جي.إف.كيه استقرار ثقة المستهلكين الألمان الشهر المقبل بدعم من إجراءات الطاقة، فيما كان الجنيه الاسترليني الحساس للمخاطر بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أشهر مقابل العملة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.8، بانخفاض 0.05 % خلال اليوم، مقابل سلة العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.0420 دولار، في طريقه نحو أعلى مستوى في 4 أشهر عند 1.0481 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. فيما ظل الين الياباني بدون تغير يذكر اليوم عند 138.63 للدولار.

وسجل اليوان الصيني في أحدث التداولات الخارجية 7.1662 مقابل الدولار متجها لتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.