استقرار إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الجمعة إلى 205 مليون و ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام، اليوم الجمعة 2022.11.25 ، بلغ 205 مليون وألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 38 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 883 مليون قدم مكعب ،حيث أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 649 مليون قدم مكعب ، و 140مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و 77 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 17 مليون قدم مكعب.