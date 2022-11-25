بلدي بنغازي يشرع في تطوير مشروع ازدواج شارع السودان بحي بوهديمة

شرعت بلدية بنغازي أمس الخميس 2022.11.24 في إنشاء وتطوير مشروع ازدواج شارع السودان “بحي بوهديمة” من الدائري الثالث الى الدائري الرابع ، والذي يعاني من تصدعات وتهالك مما يعيق حركة السير ،ويسبب في عرقلة للسيارات المارة .

وأوضح المجلس البلدي في بيان له أن هذا المشروع، سيساهم في فك المختنقات المرورية ،وتسهيل حركة السير،بعتباره من الشوارع الحيوية والتي تحيط به العديد من المؤسسات التعليمية، وسيشمل المشروع رصف للطريق بالكامل وتركيب أعمدة إنارة و طلاء الأرصفة، ويذكر أن هذا المشروع ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لبلدية بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.