أفريكا أنتليجنس: نجل شكري غانم يضع لنفسه إسم في البحرين والمحاكم السويسرية تلاحقه

ذكر موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي اليوم الجمعة أن المحكمة السويسرية أيدت حكماً يقضي بتغريم نجل وزير النفط السابق في عهد القذافي محمد غانم المقيم في البحرين بمبلغ 1.5 مليون دولار بتهمة الفساد .

وبحسب الموقع أنه تم إخطار محمد غانم ومحاميه جان مارك كارنيزي في 18 أكتوبر بتأييد غرامة قدرها 1.5 مليون دولار تم فرضها العام الماضي على إدانته بتهمة الفساد السلبي للموظفين العموميين الأجانب .

وأكد الموقع الفرنسي أن القضية تتوقف على دفع 1.5 مليون دولار عام 2007 في حساب إحدى الشركات التابعة لغانم لتسهيل إنشاء شركة يارا النرويجية للأسمدة في ليبيا وإنشاء مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط التي رفعت القضية للمحكمة .

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