قال السفير الليبي في أنقرة مصطفى القليب، إنّ ليبيا وتركيا اتخذتا خطوات متقدمة في مجال الطاقة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به القليب لوكالة الأناضول عقب لقائه رئيس مركز استراتيجيات وبحوث الطاقة في تركيا أوغوزهان أكينار، في أنقرة.

وقال القليب، إنّ ليبيا وتركيا اتخذتا خطوات متقدمة في مجال الشراكة بينهما في هذا القطاع والتي توجت بتوقيع مذكرة التفاهم في قطاع الطاقة أكتوبر 2022.

وأضاف القليب، أنّ مجال الطاقة يعد من المجالات الحيوية لدولة ليبيا والجمهورية التركية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم اليوم، ما يجعل أي شراكة استراتيجية في مجال تطوير هذا القطاع أمرًا غاية في الأهمية.

وذكرت السفارة الليبية لدى تركيا عبر صفحتها بفيسبوك، أنّّ القليب ناقش مع أكينار تطوير التعاون المشترك بين مراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في ليبيا مع مراكز نظيرة لها في تركيا دون أن تسمها.

The post في مجال الطاقة.. ليبيا وتركيا اتخذتا خطوات متقدّمة بحسب السفير الليبي في أنقرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا