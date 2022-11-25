إجراء اختبارات للوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة 2022.11.25 ، بدء العمل على إجراء اختبارات الوقاية لمحول الوحدة الثانية، بمحطة كهرباء الرويس ،من قبل شركة الجيك وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الكشف الدوري للوحدة، من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية .

وأوضحت الشركة أنه يتوقع دخولها على الشبكة العامة يوم الأحد المقبل بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات .

يذكر أن شركة الكهرباء تواصل استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية “الرويس – بوعرقوب” جهد 400 كيلو فولت بطول حوالي 300 كيلو متر بواقع 540 برج .