اقتصاد

إجراء اختبارات للوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة 2022.11.25 ، بدء العمل على إجراء اختبارات الوقاية لمحول الوحدة الثانية، بمحطة كهرباء الرويس ،من قبل شركة الجيك وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الكشف الدوري للوحدة، من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية .

وأوضحت الشركة أنه يتوقع دخولها على الشبكة العامة يوم الأحد المقبل بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات .

يذكر أن شركة الكهرباء تواصل استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية “الرويس – بوعرقوب” جهد 400 كيلو فولت بطول حوالي 300 كيلو متر بواقع  540 برج .

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