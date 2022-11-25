وزير المالية بحكومة الوحدة تٌطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- أذن وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، للفريق الإعلامي والجهات ذات الصلة، بإطلاق الموقع الإلكتروني للوزارة المالية بحلته الجديدة على شبكة الأنترنت.

وأفادت الوزارة – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – أن الموقع يحمل تصاميم عصرية ومبتكرة، وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الدولية.

وأكد الوزير – في تصريح نشره المكتب الإعلامي للوزارة – بأنه حريص على نشر الأخبار وفق مبدأ المصداقية والشفافية، موضحًا بأن وزارته تسعى من خلال إطلاق الموقع الرسمي للتواصل مع كافة الوزرات والهيئات، والانفتاح على العالم من أجل بناء إعلام هادف وتأكيد مبدأ المكاشفة والإفصاح. (وال)

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