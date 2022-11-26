أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية توقف مطابقة بيانات موظفي القطاعات لتنفيذ جدول المرتبات الموحد مؤقتاً حتى أشعار آخر، بناءً على تعليمات وزير المالية.

وقال المصدر لتطبيق بكم الإخباري إن الجهات الإدارية التي اسُتهدفت بتنفيذ جدول المرتبات الموحد ضمن مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر هي وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للأوقاف، وجهاز الحرس البلدي، ووزارة السياحة، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وموظفي صندوق التضامن الاجتماعي، وجهاز الإسكان والمرافق، وجهاز إدارة وتطوير مشروع المدينة القديمة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وإذاعة القرآن الكريم، وقناة الشبابية، ووكالة ليبيا للأنباء، ووزارة الصحة إضافة إلى عدد 144 جهة تابعة لها.